حساسية الفول السوداني قد تصيب الطفل من عمر سنة.. إليك علاماتها

قالت الدكتورة داليا سامي استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إنَّ هناك أنواعًا كثيرة من حساسية الطعام التي تحدث للجسم، من بينها: حساسية السمك والحليب والقمح ومنتجات الألبان بشكل عام والمكسرات وقواقع البحرية، والقشريات وأيضًا حساسية الفول السوداني.

حساسية الفول السوداني تظهر في فترة الفطام

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC» أنَّ حساسية الفول السوداني من الأمراض التي تظهر في سن الطفولة وتبدأ في فترة «الفطام»، قائلة: «الأم في هذه الفترة تبدأ تعرف إذا كان الطفل يعاني من حساسية الطعام أم لا».

فترة التغذية التكميلية

وأشارت إلى أنَّه في فترة التغذية التكميلية من بعد سنة لابد على الأم أن تفحص كل نوع طعام تقدمه لطفلها، قائلة: «قدمي لابنك أو بنتك من 3 إلى 4 أيام نوع واحد فقط، لكي تعلمي هل الطفل مصاب بحساسية من هذا النوع من الطعام أم لا».