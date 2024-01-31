علاج الأميرة كيت ميدلتون.. ماذا حدث بعد 14 يوما من العملية الجراحية؟

قبل يومين أعلن قصر كنسينجتون في لندن خروج أميرة ويلز من المستشفى، الذي كانت تعالج به عقب إجراء جراحة في البطن، لكن البعض يتساءل عن علاج الأميرة كيت ميدلتون في المنزل وماذا حدث بعد العملية الجراحية؟

علاج الأميرة كيت ميدلتون

أميرة ويلز البالغة من العمر 42 عاما، وفق البيان الرسمي للقصر، والذي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه من المقرر أن يتم علاج الأميرة كيت ميدلتون، منزليا لعدة أيام قبل أن تمارس واجباتها الرسمية، قائلا: «لن تمارس مهام عملها إلا بعد عيد الفصح، رغم تحسن صحتها».

وعقب علاج الأميرة كيت ميدلتون منزليا وتعافيها، لن تعود إلى عملها إلا بعد المشورة الطبية: «أميرة ويلز لن تعود إلى ممارسة مهام عملها إلا بعد المشورة الطبية، عادت إلى منزلها في وندسور لكنها ستتلقى العلاج اللازم».

رحلة علاج الأميرة كيت ميدلتون

قصر كنسينجتون في لندن، قال إن علاج الأميرة كيت ميدلتون يشهد تقدما، يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق الذي أجرى الجراحة للأميرة، لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التى تلقتها».

الأميرة كيت، دخلت المستشفى قبل 14 يوما لإجراء جراحة في البطن لم يفصح القصر الملكي عن طبيعتها وفق صحيفة «ديلى ميل» البريطانية التي نقلت بيان القصر الملكي، وزارتها زوجته الملكة كاميلا، أربع مرات في المستشفى بمارليبون: «دخلت صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز إلى عيادة لندن لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن.. ترغب أميرة ويلز في الاعتذار لجميع المعنيين عن حقيقة أنها اضطرت إلى تأجيل ارتباطاتها القادمة.. إنها تتطلع إلى إعادة أكبر عدد ممكن من الارتباطات، في أقرب وقت ممكن».

الحالة الصحية للملك تشارلز

في الوقت نفسه خضع الملك تشارلز ملك بريطانيا، لجراحة إثر تضخم البروستاتا، وفق ما أعلنه قصر بكنجهام، في بيان رسمي قبل أيام لكن مصادر ملكية أكدت لـ«سكاي نيوز» عربية، استقرار الحالة الصحية لهما، وأعلن القصر استقرار حالته الصحية، إلا أنه ما زال يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة، وسيمارس مهام عمله عقب تماثله للشفاء.