خبير علاقات أسرية: «تركيبة الدماغ» مختلفة بين الرجل والمرأة

استعرض الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرز الاختلافات بين الرجل والمرأة في طريقة التفكير والشخصية، وذلك لمحاولة فهم أبعاد العلاقة وتخطي المشكلات.

«تركيبة الدماغ» ليست واحدة بين الرجل والمرأة

وقال أحمد علام، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، إن علماء النفس والاجتماع والجينات يبحثون منذ زمن بعيد في الاختلافات بين الرجل والمرأة بهدف الوصول لإجابات على أسئلة: هل المرأة تفكر بنفس طريقة الرجل؟، هل دماغ الرجل مثل المرأة؟، مضيفا أن «تركيبة الدماغ» ليست واحدة بين الرجل والمرأة، فضلا عن أن تعريفهما للقيم ليست واحدة، فعلى سبيل المثال مفهوم الحب عند المرأة مختلف عن الرجل.

هناك خمسة اختلافات رئيسية وأساسية بين الرجل والمرأة

وأشار، إلى أن هناك اختلافات رئيسية وأساسية بين الرجل والمرأة، موضحا أن تفكير الرجل عقلاني وثابت في حين أن تفكير المرأة عاطفي ومتغير، وذلك لا يعيب الجنسين؛ فقد يكون تفكير المرأة أفضل أحيانا من الرجل والعكس صحيح.