«البيئة»: دعم 10 مشروعات ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بـ95 مليون يورو

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موافقة لجنة التسيير خلال الاجتماع الخاص ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، على تقديم الدعم المالي من خلال البرنامج لـ10 مشروعات بإجمالي تكلفة 95 مليونا و63 ألف يورو، وبتمويل 67 مليونا و52 ألف يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلًا عن النطاق الجغرافي.

أشارت الوزير، إلى أنه جرى الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومة كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للأسمنت ببنى سويف، واستبدال خط انتاج قديم بخط انتاج ماكينات صديقة للبيئة أحادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة لورد انترناشيونال بالإسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشاريع التي تم الموافقة على تقديم الدعم المالي لها من خلال اللجنة أيضًا، إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر، واسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم، وذلك بالشركة المالية والصناعية – منقباد، بأسيوط.