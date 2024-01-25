أستاذ دراسات بيئية: الدولة تبذل جهودا كبيرا للحد من تلوث الهواء

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحد من تلوث الهواء، في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تؤكد جودة الحياة لكل المصريين، متابعا: «لن يكون هناك جودة حياة إلا بالتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها كافة».

وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ السحابة السوداء التي كانت موجودة في مصر منذ أكثر من 20 عامًا بسبب حرق قش الأرز، الذي ينتج عنه انبعاثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يؤثر على الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأضاف أنّ الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أصبحت هناك آلية للاستفادة من قش الأرز كأعلاف للماشية وسماد زراعي بدلا من حرقه.