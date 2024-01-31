إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ ضمن الموجة 22

نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، 33 قرار إزالة تعديات على أملاك ومنافع الري، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي انطلقت اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل.

إزالة 33 حالة تعد على أملاك ومنافع الري

وذكرت الإدارة في بيان لها، أنّه جرى تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات، عبارة عن 23 قرار إزالة بنطاق هندسة ري الحامول التابعة للإدارة العامة لري شرق كفر الشيخ، بإجمالي مساحة 10 آلاف و306 أمتار مربعة، و12 قرار إزالة بنطاق هندسة ري دسوق التابعة للإدارة العامة لري غرب كفر الشيخ، بإجمالي مساحة 2990 مترًا مربعًا.

استمرار حملات إزالة تعديات الأراضي الزراعية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد في وقت سابق، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مشيرًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية ووقف التعديات عليها.