إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة قدرها 19 قيراطاً

وتمكنت الحملات من تنفيذ عدد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية دقلت، بمساحة قدرها 19 قيراطاً، وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورجال شرطة مركز كفر الشيخ، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت، وعدد من رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بالقرية.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.