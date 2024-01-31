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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالفيوم

كتب:

محمد بركات
12:14 م | الأربعاء 31 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما (4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – رشاش - 12 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– دراجة نارية دون ترخيص – مبلغ مالي من متحصلات بيع الأسلحة والمواد المخدرة)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 550,000 جنيه تقريبًا.

 

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