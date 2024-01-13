ضبط 7 عاطلين بحوزتهم كمية ضخمة من المخدرات بـ3 محافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين، في الإسكندرية والدقهلية والمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط (عدد من العناصر الإجرامية)، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات «الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:

(3 عاطلين «لأحدهم معلومات جنائية»)، بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.. وبحوزتهم (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي «من متحصلات نشاطهم الإجرامي»).

(عاطلَين «لهما معلومات جنائية») بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية.. وبحوزتهما (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي «من متحصلات نشاطهم الإجرامي»).

(عاطلَين «لهما معلومات جنائية») بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.. وبحوزتهما (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – عدد 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين – مبلغ مالي «من متحصلات نشاطهما الإجرامي»).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,750,000) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.