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ضبط 17 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في البحيرة.. بقيمة 1.7 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:33 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
أقراص مخدرة

أقراص مخدرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية») تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار «ترامادول»- ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.7 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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