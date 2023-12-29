تقدر قيمتها بمليون و700 ألف جنيه.. ضبط 17 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في البحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية «عاطلين» لأحدهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذَين من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 17 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و700 ألف جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.