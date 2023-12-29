رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تقدر قيمتها بمليون و700 ألف جنيه.. ضبط 17 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في البحيرة

كتب:

محمد بركات
06:56 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية «عاطلين» لأحدهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذَين من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 17 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و700 ألف جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

ضبط تاجر بالدقهلية متهم بالاستيلاء على أموال شخصين لتوظيفها في الـ«بيتكوين»

ضبط 62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط تاجر استولى على أموال شخصين في الدقهلية بحجة توظيفها في «البتكوين»

ضبط 17 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في البحيرة.. بقيمة 1.7 مليون جنيه

ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة عناصر إجرامية في الشرقية.. بقيمة 6 ملايين جنيه

ضبط مركز مخالف للعلاج الطبيعي في أشمنت ببني سويف
بقلم محمد بركات