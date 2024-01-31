مبلغ ضخم.. بكم اشترى المصريون ذهبا خلال 2023؟

كشف مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث سجل 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الذهب باعتباره الملاذ الأمن وأداة جيدة للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على العالم أجمع.

وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي، أنّ المصريين اقتنوا 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هربا من المصنعية المرتفعة.