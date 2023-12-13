مجلس الذهب العالمي: طفرة غير مسبوقة في اتجاه البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي عن طفرة غير مسبوقة في نشاط البنوك المركزية بأسواق سوق الذهب، خلال العام 2022 الماضي، حيث أضاف القطاع الرسمي كمية ملحوظة، قدرها 1082 طناً من المعدن الأصفر، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء سنوي في التاريخ.

وأضاف التقرير ان هذه الكمية تمثل أكثر من ضعف متوسط ​​مشتريات الذهب السنوية من البنوك المركزية خلال العقد الذي سبق عام 2022، والذي بلغ حوالي 512 طناً سنوياً.

وشهد العام الماضي خروجًا واضحًا عن الاتجاه طويل المدى، وهي الظاهرة التي استمرت حتى عام 2023، فخلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، أضافت البنوك المركزية 800 طن من الذهب، وهي كمية تتجاوز بكثير عامها الكامل في العقد السابق، باستثناء 2022.

المركزي الصيني الأكثر شراء للذهب في 9 أشهر

وعلى مستوى الدول، صنف البنك المركزي الصيني كأكبر مشتر للذهب في عام 2023، حيث أضاف 155 طناً إلى احتياطياته، تبعه البنكان المركزيان في بولندا وسنغافورة، بـ86 طنًا و75 طنًا على التوالي.

وتعد أحد التغييرات الجديرة بالملاحظة في قائمة مشتري الذهب من البنوك المركزية، هو تحول تركيا إلى البيع في عام 2023 مع انخفاض قدره 70 طنًا مقارنة بزيادة قدرها 148 طنًا في عام 2022، ويمكن أن يُعزى التغيير المفاجئ في تركيا في المقام الأول إلى تأثير الانتخابات الرئاسية.

تراكم الذهب لدى البنوك المركزية

ولفت التقرير إلى أن الزيادة غير العادية في تراكم الذهب لدى البنوك المركزية يأتي وفق استراتيجية إدارة الاحتياطيات لكل بنك مركزي وفقاً لظروفه، واعتبر أن الاتجاهات العالمية المهمة ربما تدفع إلى هذا التحول واسع النطاق نحو الذهب، خاصة مع ارتفاع التضخم العالمي.