نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية عبر موقع الوطن

ظهرت منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 83.6%، بحسب الإعلان الرسمي من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط معرفة نتيجتك بسهولة ويسر، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024.

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية التي شهدت هذا العام بلوغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 86490 طالبا، بحسب إحصائيات مديرية التعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 عبر موقع الوطن من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني من هنا وهو رابط إضافي يمكن من خلال كافة الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلاله برقم الجلوس حيث يتم معرفة النتيجة من كلا الطريقتين تسهيلا على الطلاب في حال هناك ضغط على موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.