لماذا نتناول أدوية القلب بوضعها تحت اللسان؟.. تقرير لهيئة الدواء يكشف السر

أصدرت هيئة الدواء تقريرًا رسميًا أوضحت فيه سبب إعطاء بعض الأدوية، خاصة أدوية القلب، تحت اللسان، موضحة أن ذلك يرجع إلى وجود أوعية دموية تحت اللسان تتصل بالقلب مباشرة، ما يسرع من وصول الدواء إلى القلب، وذلك لأن تلك المنطقة غنية بالأوعية الدموية وحساسة جدًا، ما يسمح بوصول الدواء إلى العضو المستهدف خلال ثوانٍ معدودة.

سلسلة من الدورات التدريبية

وأعلنت هيئة الدواء المصرية سلسلة من الدورات التدريبية، تتضمن فتح باب التسجيل في ويبينار للتعريف عن مبادئ التثقيف الدوائي للمرضى وذويهم ،علما بأنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الاثنين الموافق 12 فبراير، عبر أحد المنصات الإلكترونية.

تصنيع المستحضرات الحيوية

وأشارت إلى فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي للتعريف بالممارسات الجيدة للتصنيع للمستحضرات الحيوية (المستوى الأساسي)، علما بأنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق 11 فبراير، ولمدة 5 أيام.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها، للرد على كل التساؤلات والاستسفسارات المختلفة والرد عليها بشكل عاجل، ومعرفة الأدوية الناقصة وأماكن توافرها أو البديل لها.