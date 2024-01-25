5 نصائح من «هيئة الدواء» للعناية بصحة الفم.. احمي نفسك من العدوى

أعلنت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها، مجموعة من التعليمات والإرشادات الخاصة بحماية صحة الفم، قائلة إن الفم يحتوى على بكتيريا غير ضارة، حيث أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم، تبقي هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.​

مجموعة من التعليمات والإرشادات الخاصة بحماية صحة الفم

وأضافت هيئة الدواء، أنه دون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.​

وقدمت هيئة الدواء بعض التعليمات التي يجب اتباعها لحماية صحة الفم:​

- غسيل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا، ويفضل تنظيفها بخيط الأسنان يوميًا.​

- استخدام غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تُرِكت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.​

التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية

- ​اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.​

- استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، أو خلال مدة أقصر، إذا بدت شعيراتها بالية.​

- تحديد مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان، وجلسات تنظيف الأسنان.​