مقترح اجتماع باريس.. هل يحمل بشرى سارة للفلسطينين في رمضان؟

بعد مداولات بشأن الحرب على غزة بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، صدر مقترح اجتماع باريس ضمن ما يعرف بـ«وثيقة باريس»، الذي يتضمن اتفاق هدنة في غزة وفقا لـ«سكاي نيوز».

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، فيما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد، فما هي أبرز النقاط التي تضمنتها وثيقة باريس؟.

تفاصيل مقترح اجتماع باريس

يتضمن مقترح اجتماع باريس «صفقة جزئية» لتفادي نقطة الخلاف الرئيسية، ويشمل مرحلتين أخرتين تتلوان المرحلة الجزئية لكن تركتا دون كثير من التفاصيل لكي لا تشكلا عائقا أمام المرحلة الأولى، على أن يتم التفاوض على الخطوات المقبلة خلال فترة وقف إطلاق النار.

هدنة مقترح اجتماع باريس قد تشمل شهر رمضان

والمرحلة الأولى من مقترح اجتماع باريس تتمثل في صفقة تبادل تشمل تبادل المحتجزين الذين تطلق عليهم إسرائيل «حالات إنسانية»، ويتراوح عددهم بين 35 إلى 40، وهذه الفئة تضم ما تبقى من النساء والأطفال والمسنين فوق سن الستين من الرجال والجرحى ومن يعانون من وضع صحي خطير، على أن يتم استبدالهم مع أسرى فلسطينيين وفق مفتاح 1 مقابل 100 أسير، وقد ترتفع النسبة إلى 1 مقابل 250 (هذا البند قابل للتفاوض بين الطرفين)، على أن يكون الأسرى الذين يتم استبدالهم من ذوي المحكوميات العالية، كما تشمل هدنة مؤقتة لمدة شهر ونصف، وإعادة انتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، وانسحابه من بعض المناطق وإعادة التمركز داخل القطاع.

وحال التوصل إلى اتفاق بناء على مقترح اجتماع باريس، سيكون في شهر فبراير وبالتالي قد تشمل فترة الهدنة كل شهر رمضان المبارك.