المطران عطالله حنا: الاحتلال الإسرائيلي يستبيح كل ما هو محرم دوليا في فلسطين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لإن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة كبيرة في ظل استمرارية الحرب والعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له أهل غزة وأهالي الضفة الغربية وكذلك مدينة القدس التي يتمّ التآمر عليها وعلى هويتها وطابعها وتاريخها وتراثها .

المطران حنا: نطالب بأن تتوقف هذه الحرب

وأضاف المطران حنا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنَّ مأساة غزة المروعة لا يمكن وصفها بالكلمات فدماء واشلاء وآلام واحزان منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع ، قائلاً «نطالب وسنبقى نطالب ومعنا كل الأحرار في العالم بضرورة أن تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار».

وأوضح أنَه في الأعراف الدولية هنالك حرمة للمستشفيات ولكن يبدو أن الاحتلال لا يحترم شيئا من هذه القيم ومن هذه المبادئ الإنسانية، فافتحام أحد المستشفيات في جنين واغتيال أشخاص كانوا يعالجون فيه إنما يعتبر عملا إجراميا بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وتابع أنَ اقتحام المستشفى بهذه الطريقة المروعة وترويع المرضى والعاملين فيه واستهداف عدد من الأشخاص يعتبر عملا منافيا لكل الأعراف والمبادئ ، مختتما حديثه بأنه يبدو أن في فلسطين كل شيء مستهدف ومستباح وما هو محرم دوليا لا ينطبق على فلسطين فهذا ما تظهره سياسات الاحتلال وممارساته.