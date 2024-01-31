نتنياهو يطيل أمد عدوان غزة لإنقاذ نفسه.. وكاتبة: حياته السياسية على المحك

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إنه بعد وصولنا إلى 117 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة.

الحرب فى غزة

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى وضع الأهداف بشكل متعمد من قبل إسرائيل، وبالتحديد من تلك الحكومة اليمينية المتمثلة في نتنياهو، وذلك حتى إطالة هذه الحرب.

وتابع: «نتنياهو يستخدم سياسة إطالة أمد الحرب من أجل إنقاذ ذاته، وتحقيق الهدف الشخصي المتمثل في الحفاظ على بقائه السياسي، إذ أصبحت حياته السياسية على المحك، ويريد أن يحافظ قدر الإمكان على تماسك الحكومة اليمينية».

وأكمل: «نتنياهو يرفض تمامًا خيار وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة هناك زيارات لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، من أجل التباحث حول هذا الأمر، المقاومة تريد أن تحقق شرط وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات وسحب جيش الإحتلال من منطقة قطاع غزة، نتنياهو يريد إخراج الرهائن بأقل الأثمان، بمعنى ألا يكون هناك مقابل إخراج الأسرى الفلسطينيين وبالتحديد الأسماء التى تريدها المقاومة الفلسطينية».