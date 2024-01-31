جامعة الإسكندرية تعلن انتهاء الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني مقدما الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل في تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية في كلمته اليوم إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب في اسرع وقت، وكذا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

خطة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

انتهاء مدة عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية

فيما كرم المجلس الدكتور سامى عبد العزيز سالم عميد كلية الطب البيطري لانتهاء فترة عمادته للكلية، متمنياً له التوفيق والسداد.

ترقيات جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 20 عضو هيئة تدريس 14 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 18 مدرس، ومنح 85 درجة دكتوراه و 125 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.