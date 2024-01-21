وفد من برنامج رواد وعلماء مصر يزور جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة آمال موافى مدير برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتنفّذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي وغير الحكومي والجامعات المصرية والأهلية والمراكز البحثية، من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه والتدريبات قصيرة الأجل التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك بحضور الدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية والدكتور محمد عبد الكريم عبد ربه عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الأسبق ومدير مركز التأقلم مع التغيرات المناخية بالجامعة والدكتور محمود عادل حسان الاستاذ بذات المعهد، والدكتورة دينا وفا نائبة مدير برنامج رواد وعلماء مصر، والسيدة ليلى اللويندى مدير المنح ببرنامج رواد وعلماء مصر.

ورحب الدكتور هشام سعيد بالحضور، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية بتوطيد أواصر التعاون مع برنامج رواد وعلماء مصر والعمل المشترك في كل المجالات الأكاديمية بشكل عام وفي مجال تغير المناخ بشكل خاص.

ورش عمل من المنشورات العلمية في المجالات العلمية المتخصصة

وأوضح أن الجامعة نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وينشر باحثيها الكثير من المنشورات العلمية في المجالات العلمية المتخصصة المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي والمجالات الأخرى المتعلقة به كقضايا المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر وتطبيقاتها، كما تشارك الجامعة في تنفيذ المشروعات عبر حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا Alexandria University Technology Park بشكل يخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونوّه الدكتور عبدالمحسن باستعداد جامعة الإسكندرية لتطوير التعاون مع برنامج رواد وعلماء مصر والجامعات الأمريكية فى مجال الأنشطة الطلابية المختلفة وبحث إمكانية تنظيم أنشطة وفعاليات طلابية على مستوى الجامعات المصرية.

دعم الابتكارات و براءات الاختراع

وأشادت الدكتورة آمال موافي بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الإسكندرية وبرنامج رواد وعلماء مصر في مرحلة البكالوريوس، وأعربت عن تطلعها إلى تطوير هذا التعاون فى مرحلة الماجستير والدكتوراه في المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والعمل على تكوين المدارس العلمية ودعم الابتكارات، وبراءات الاختراع وتبادل الآراء والأفكار والخبرات في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة.