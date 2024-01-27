طلاب جامعة الإسكندرية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55

نظمت إدارة رعاية الشباب، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، زيارة لعدد من طلاب الجامعة لمعرض الكتاب الدولي بالقاهرة، في نسخته الـ55، المنعقد خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

25 طالبا وطالبة من جامعة الإسكندرية في معرض الكتاب

وأوضح شريف صلاح الدين، مشرف الأنشطة الطلابية لفريق القادة الاجتماعين، أن الزيارة شملت 25 طالبا وطالبة من فريق القادة الاجتماعين، وجرى تفقد معرض الكتاب، وحضور عدد من ورش العمل، بالإضافة لزيارة معارض «وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وحياة كريمة».

وأكدت جامعة الإسكندرية، أن ذلك يأتي في إطار تنظيم إدارة التربية العسكرية بالجامعة، عدد من الفعاليات والندوات التثقيفية، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والتي تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وأوضحت الجامعة، أنها تهدف إلى دعم الطلاب ثقافيا وتوعويا في مثل هذه المحافل الثقافية الكبرى.