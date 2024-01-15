جامعة الإسكندرية: انتظام أعمال تصحيح الامتحانات وإعلان النتيجة قريبا

أكد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، انتظام أعمال الكنترولات لإنجاز اعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال كلمته بمجلس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، المنعقد اليوم الاثنين، أنه جرى متابعة سير أعمال إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيداً بجهود عمداء ووكلاء الكليات وكافة منتسبي الجامعة فى انتظام سير العمل بلجان الإمتحانات، وإدارة العملية الإمتحانية بمستوى متميز وإلتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان.

تعليمات امتحانات جامعة الإسكندرية

وشدد القائم بالأعمال على ضرورة الاستمرار فى توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

من جهته، قدم الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، عرض تقديمي عن ملخص لآلية تطبيق سياسة الامتحانات بالجامعة والتى تم اعتمادها بمجلس جامعة الإسكندرية.

نيفين غريب قائما بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة

وهنأ المجلس الدكتورة نيفين غريب بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بتعيينها قائما بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة.