التنسيقية تناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب غدا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الخميس في الرابعة مساءً، ندوة تحت عنوان «الشباب ومؤسسات النشر»، تناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، وذلك على هامش الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب

ومن المقرر أن تناقش الندوة، دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

يدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كل من: الكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.