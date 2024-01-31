«تضامن الغربية» تنظم 3 قوافل طبية مجانية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان، في تنظيم 3 قوافل علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين، بقرى خرسيت وميت حبيش وعزبة المنسي مركز طنطا، وقرى الجابرية والهياتم والجمهورية مركز المحلة الكبرى، وقريتي كفر المحروق وبلشاي مركز كفر الزيات، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وقرية الرجبية مركز السنطة، وقرية كوم عبود مركز بسيون.

تنظيم قوافل علاجية

وأعلن أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، وأنّ المستفيد من هذه الخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أنّ تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية نظمت قوافل علاجية بالغربية، وتم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، إضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج.

إجراء جراحات العيون

وأشار إلى أنّ القوافل، ضمت أيضًا إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية.