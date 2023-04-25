الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروعات الأسر المنتجة.. يصل إلى 10 آلاف جنيه

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الحصول على قرض مشروعات للأسر المنتجة، وذلك للأسر الراغبة في تمويل مشروع، تستهدف من خلاله الربح والحصول على المال، وتتراوح قيمة القرض ما بين 3000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروعات الأسر المنتجة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروعات الأسر المنتجة

- صورة البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

- إيصال الكهرباء.

- عقد الإيجار.

- الحيازة الزراعية.

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة.

- اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحــرفة.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة.

- تقديـــم الضمانات، وهي: «الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة».

خطوات الحصول على قرض مشروعات الأسر المنتجة

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، تبدأ خطوات الحصول على قرض مشروعات الأسر المنتجة، بتوجه الراغب في الحصول على قرض إلى الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكن المواطن في الريف أو الحضر في أي محافظة، ومن ثم يتقدم بطلب للوحدة الاجتماعية للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة، بشرط إرفاق الطلب بجميع الأوراق المطلوبة والمذكورة أعلاه.