عضو بـ«النواب»: تخصيص 3 ملايين جنيه دفعة أولى لترميم مسجد السلطان أبو العلا

تفقد وفد من لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد أبوهاشم، وكيل اللجنة، مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبوالعلا.

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة طالب فيه بترميم ورفع كفاءة مسجد السلطان أبو العلا الأثري، كونه لم يطور منذ عهد السلطان فؤاد، ورغم أنه يحتوي على تراث معماري وإسلامي.

وأوضح أنه بناء على طلب الإحاطة تفقدت لجنة الشؤوون الدينية المسجد اليوم، وقررت وزارة الأوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته إلى 3 ملايين و800 ألف جنيه دفعة أولى للبدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنة الشؤون الدينية.

مكانة المسجد الأثرية

كما تفقدت اللجنة أيضا مسجد القاضي بحي بولاق أبوالعلا، إذ سبق للنائب محمد عبدالرحمن تقديم طلب الإحاطة للجنة في دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أن المسجد له مكانة أثرية ومعمارية، ومغلق منذ القرن الماضي، ويرغب الأهالي في فتحه، ويجرى رفع كفاءته بمعرفة المشاركة الاجتماعية بحي بولاق أبوالعلا.

وأكد أن بعض الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الأثرية والمعمارية تحت إشراف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزراة السياحة والآثار، إذ يجرى الترميم بواسطة فنيين.