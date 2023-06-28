رئيس حي بولاق أبوالعلا توزع الحلوى على المواطنين بمناسبة العيد

شاركت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، الأهالي في احتفالات عيد الأضحى ووزعت الحلوى على الأطفال والمواطنين وهنأت الجميع بتلك أيام المباركة.

متابعة أعمال النظافة بمحيط الحدائق

وقامت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي وشركة ارتقاء للنظافة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط الحدائق والمتنزهات والمساجد التي شهدت أداء صلاة العيد وبينها مسجد طلعت والجمعية الشرعية والصحافة والسلطان أبو العلا ودرب اللبان وسيدي سعيد ورملة بولاق، مع متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطهير محيط الحدائق والمتنزهات

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جه رؤساء الأحياء بالارتقاء بمنظومة النظافة في الشوارع والميادين ورفع التراكمات أولا بأول والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

أداء صلاة العيد

وفي سياق آخر، شهد حي الأسمرات أداء صلاة عيد الأضحى بمنطقة الملاعب المفتوحة بمدينة الاسمرات بحضور المئات من المواطنين.