جولة لطلاب جامعة سوهاج في معرض الكتاب.. تفقدوا جناح «الوطنية لمكافحة الفساد»

شاركت جامعة سوهاج في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بوفد طلابي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ جاء المعرض تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إنَّ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قد وجه بضرورة تنظيم زيارات طلابية لـ معرض القاهرة للكتاب، لذا قامت إدارة الجامعة بتوفير كل التيسيرات للطلاب، للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة التي ينظمها، بهدف الاستفادة منه للإسهام في تنمية الوعي لدى الشباب.

معرض الكتاب 2024

وأوضح الدكتور خالد عمران أنَّ إدارة الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالجانب التثقيفي والتوعوي لأبنائها الطلاب لرفع وتنمية الوعي الثقافي، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفاً أن الطلاب خلال الزيارة تفقدوا جناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتعريف الطلاب بدور الأكاديمية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أنَّ الزيارة ضمت 40 طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، حيث تم خلال الزيارة تفقد أجنحة المعرض المختلفة، معرباً عن سعادته بشباب الجامعة الواعد الذين حرصوا على استقبال المترددين من الجمهور الخارجي ومساعدتهم في تفقد أجنحة المعرض المختلفة.