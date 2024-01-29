قصة جبل عباس بسانت كاترين.. حلم الخديوي غير المكتمل

مدينة سانت كاترين، من أقدس بقاع الأرض، فهي بجانب روحانياتها التي لا يعلم عنها الكثيرون، فهي بقعة استشفائية، نظرا لمناخها الجاف، بالإضافة لأساطيرها التاريخية، ومنها قصة قصر الخديوي عباس حلمي الأول، الذي أقيم على مساحة 450 مترًا مربعًا فوق جبل عباس، المرتفع عن سطح البحر بحوالي 2383 مترًا، والذي يعد ثاني أطول جبل بسانت كاترين، حيث يستغرق الوصول إليه تسلقًا 3 ساعات ونصف.

قال الدكتور أحمد عادل مدير أثار سانت كاترين لـ «الوطن» إن اختار الخديوي عباس لهذه المنطقة، جاء بعد إجراء تجربة وضع اللحم النيء في أماكن متفرقة لمعرفة توقيت تحللها، وحينما ظلت وقت أطول أثبتت أنها ذات مناخ جاف لتسهم في علاجه من مرض الربو، بعدما نصحه الأطباء بالانتقال لمكان بأجواء جافة، وجاءت من هنا فكرة بناء القصر.

كيف حصل الخديوي عباس على المنطقة

وأشار مدير الآثار، إلى أن الخديوي عباس اشترى المساحة الجبلية من أبناء قبيلة الجبالية الحامية لدير سانت كاترين، الذين يسكنون المكان مع رهبان الدير، وقايض الرهبان بـ100 فدان أرض زراعية بمنطقة سرياقوس قرب محافظة القاهرة، مقابل تخليهم عن عين الماء وبستان زراعة الفاكهة، ودفع مبلغا لأبناء قبيلة الجبالية لإخلاء المنطقة، وبدأ في تشييد القصر عام 1853، ولكنه توفي في العام 1854، بعد بدء التشييد بعام ولم يكتمل بناؤه حتى يومنا هذا.

تفاصيل بناء القصر

وأكد الشيخ جميل عطية وهو من أبناء قبيلة الجبالية، ويعمل بإحدى الكامبات البدوية، أنه جرى البدء في بناء القصر على طراز بدائي بسيط، فوق هضبة وعرة بقمة الجبل مما أثر على عدم تساوي جدران القصر وانحدرت من الشمال للجنوب، مع مساواة الجدران العلوية لتصبح في نفس المستوى، وصمم القصر ليضم حجرات بمساحات مختلفة مدعمة بشبابيك وأبواب، وبلغ سمك الجدار من متر إلى 2 متر ونصف.

الوصول إلى قصر عباس

وأضاف أنهم يستقبلون السياح المغامرين راغبي التسلق للجبال، ويصلون للقمة عن طريق مدق جبلي يسمى أبو جيفة، مرورا بعين شكية وهي عين مياه صالحة للشرب ووادي الأخديد ومنطقة الزواتين، التي اشتهرت بهذا الاسم نظرا لاحتوائها على أشجار الزيتون بوفرة، كما تميزت المنطقة بزراعة الفاكهة النادرة.

قصر الخديوي عباس أصبح أسطورة بدوية

ومن جانبه، قال محمد الجبالي، من أبناء قبيلة الجبالية، ويعمل كمرشد سياحي، إنه من الطرائف المتعلقة بقصر الخديوي عباس حلمي، أن بدو كاترين أطلقوا عليه مثال من أمثالهم الشعبية مثل «شبه قصر الملك عباس» ويقصد بها أن الموصوف بهذا المثل يشوبه النقصان، كما يشوب القصر الذي لم يكتمل إنشاؤه، إذ أنّ آبائهم شهدوا محاولة البناء ومد الطرق من مدينه طور سيناء، وصولا إلى مقر القصر ونقل المؤن والرخام والمعدات للبناء، الذي لم يكتمل بسبب وفاة الخديوي.