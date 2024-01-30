«التعليم» توصي بالتوسع في تجربة «STEM» بنقلها إلى المدارس العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توصيات مؤتمر نظام التعليم stem في مصر، والذي عقد بعنوان «الواقع والطموحات» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجاءت توصيات المؤتمر كما يلي.

- إنشاء مدرسة في كل محافظة دون إقامة لتوفير تكلفة إقامة الطلاب، حيث تكون المدارس بإقامة داخلية، ما يتطلب تكلفة كبيرة للغاية.

- يجب أن يكون المعلم على مستوى كبير من الكفاءة ويمتلك مهارات عالية للتعامل مع طلاب مدارس المتفوقين.

- عقد شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع في المدارس.

- توفير منح للطلاب من خلال آليات للمنح مع وزارة التعليم العالي لأن طلاب المدارس هم من يصنعون الفارق.

- نقل تجربة مدارس المتفوقين إلى التعليم العام حيث جرى تطبيق المشروعات البحثية المطبقة في مدارس المتفوقين إلى التعليم العام من الصف السادس إلى المرحلة الثانوية.

- تحويل مدارس stem إلى steam بغرض إدخال الجوانب الفنية.

- توفير قاعدة بيانات خاصة بطلاب المدارس ودعوتهم للاحتفال سنويا.

- إنشاء منصة على يوتيوب لمشروعات الطلبة.

- إنشاء مجلة الكترونية لنشر الأبحاث وتبادلها بين الجامعات.

- إنتاج كيانات إعداد أكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة.

- إدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

- تغيير مسمى مدارس stem إلى steam لتشمل المهارات الفنية والثقافية التي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة.

- لقاءات مستمرة مع الطلاب في الدفعات السابقة والانتقاء الشديد لتبادل القصص والثقافات والمواهب والخبرات العلمية، لإتمام عملية التبادل المعرفي بين الأقران.

- عقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز الطلبة على التعلم، والتنافس على تقديم مشروعات قومية.

- تبادل الزيارات بين طلاب المدارس، والتبادل المعرفي، وزيادة المنح للارتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين.

- التعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج لريادات الأعمال و تأسيس حضانات للفكر والإبداع.