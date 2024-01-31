اعرف موعد بدء الترم الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية لوزارة التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف في المراحل التعليمية المختلفة وفقًا للخريطة الزمنية التي تمّ إعلانها للعام الجاري.

موعد بدء الترم الثاني 2024

وسيكون موعد بدء الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الرسمية، الخاصة والرسمية للغات، يوم 10 من شهر فبراير المُقبل، وذلك بعد اعتماد الخريطة الزمنية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنتهي يوم 10 من فبراير المُقبل

وبدأت إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 من شهر يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين وتنتهي يوم 10 من فبراير المُقبل ليبدأ موعد بداية الترم الثاني 2024 رسميًا لكل المراحل التعليمية.

وحسب الخريطة الزمنية التي تمّ اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2023-2024، كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي، الإعدادي، والثانوي» يوم 9 يناير الجاري، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 من شهر يونيو المُقبل 2024، والثانوية العامة يوم 15 يونيو المُقبل.