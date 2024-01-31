آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وتسليم الأوراق المطلوبة للمدارس في المواعيد المحددة، للتقدم للامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن تنطلق امتحانات الدور الأول يوم 22 يونيو 2024، وفقاً للمواعيد المحددة من الوزارة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التعليم، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتسليمها للمدارس للطلاب النظاميين والمنازل وهي كالتالي:-

- آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.. يوم 22 فبراير.

- بدء تسليم الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة للمدارس يوم الأحد 11 فبراير 2024.

- آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الثانوي للمدارس يوم 29 فبراير.

- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارة الالكترونية للمدارس يوم الخميس 4 إبريل ولن يتم قبول استمارات بعد هذا الموعد.

الأوراق المطلوبة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وهي كالتالي:-

- الاستمارة الإلكترونية مطبوعة من علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بعد تسجيلها .

- 6 صور خاصة بالطالب مقاس 4*6.

- إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه.

- إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.