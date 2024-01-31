«تنفيذي الشرقية» يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة.

عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة

وخلال الاجتماع تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة الشرقية حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 122514 متغير منها 104056 متغير ولاية المحافظة و13909 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 117509 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95.9% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً: لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام

كما تمّ استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة خلال شهر يناير 2024 انتهت من تحرير 864 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

واستعراض الحضور موقف تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 93 حالة مباني علي مساحة 16282 مترا وكذلك إزالة 43 حالة تعد على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة 106 أفدنة و23 قيراط ومازالت الاعمال مستمرة لحين الانتهاء من الجولة الأولى من الموجة والمقرر منتصف فبراير المقبل.