إزالة 76 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 76 حالة تعد على أملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة السبت الماضي 27 يناير وحتى اليوم، وصل إلى 76 حالة تعد، بواقع 62 على أراضي أملاك الدولة، و14 على أرض زراعية خاصة.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حملات إزالة التعديات

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر «يناير، فبراير، مارس، أبريل»، وبدأت 27 يناير الجاري «المرحلة الأولى»، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم المرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.