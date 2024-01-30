محافظ قنا يتابع أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، والتي تم البدء في تنفيذها منتصف الشهر الجاري، وتستمر حتى الجمعة الموافق 16 فبراير المقبل.

إزالة 48 مخالفة

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في إزالة 48 مخالفة على مساحة نحو 14904 أمتار، وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 50 فدان تعديات على أملاك الدولة، كما تم إزالة 6 مخالفات بناء على أراضي زراعية على مساحة 7 قراريط و3 أسهم بالتعاون مع مديرية أمن قنا، والجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة منذ بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22.

وأضاف «عبد الباقي»، بأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

كما طالب بإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الموجة الـ22

يذكر أن الموجة 22 تنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير وحتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالتالي: المرحلة الأولى بدأت 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل.