مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، اجتماع الخبراء بعنوان استراتيجيات دعم المرأة «التحديات والفرص»، بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، وذلك الخميس المقبل 8 فبراير، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تبني استراتيجيات فعّالة لدعم المرأة

يأتي اجتماع الخبراء تحت عنوان «استراتيجيات دعم المرأة: التحديات والفرص»، في سياق عالمي يشهد تزايدًا في التفاعلات والجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتبني استراتيجيات فعّالة لدعم المرأة وتمكينها.

تعزيز دور المرأة في المجتمع

تأتي أهمية هذا الاجتماع، في توفير منصة للتفاعل والتبادل بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، لاستعراض التحديات المحددة والفرص المتاحة، وتطوير استراتيجيات متكاملة ومستدامة لتعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة والمجتمع.

يشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وصناع القرار، وأساتذة الجامعة، والقضاة، وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.