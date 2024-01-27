«القاهرة الإخبارية»: تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في اليونان

رصد عبد الستار بركات مراسل «القاهرة الاخبارية»، المظاهرات القائمة في أثينا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة عشرات الآلاف من الشعب اليوناني من مختلف الأعمار والجهات.

مطالب الشعب اليوناني

وأضاف «بركات»، أن مطالب الشعب اليوناني تتفق مع مطالب الفلسطينيين والتضامن معهم وهي؛ تقرير مصيرهم في إقامة دولتين وضرورة توصيل مساعدات للمصابين في غزة، لافتًا إلى أن هناك مطالبات ونداءات للحكومة اليونانية في عدم التورط بهذه الحرب وعدم توسيع رقعتها وعدم تقديم تسهيلات للولايات المتحدة وحزب الناتو.

وتابع أن موقف الحكومة اليونانية تغير تماما منذ البداية إلى الآن، إذ أن هناك زيارات متكررة لعدد من الدول العربية وإلى الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم التوصل للحل السلمي.