«القاهرة الإخبارية»: اليونان تنتظر الموافقة الأمريكية على بدء تسليم مقاتلات «إف 35»

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن اليونان تنتظر 40 طائرة من مقاتلات الجيل الخامس إف 35، التي يطلق عليها طائرات الشبح التي لا تستطيع الرادارات رصدها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء في برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطوة الأولى والمهمة في حصول اليونان على هذه الطائرات في طريقها للتنفيذ بعد أن انتقلت من الحكومة الأمريكية للمرحلة الثانية، وهي إبلاغ الكونجرس الأمريكي على المصادقة على بيع هذه الطائرات إلى اليونان.

وتابع أن أثينا طلبت 40 طائرة من هذا النوع، تصل تكلفتها الإجمالية مع العديد من الملحقات نحو 8.6 مليار دولار، موضحا أن رئيس الوزراء اليوناني استلم رسالة من وزير الخارجية الأمريكي تتعلق بحصول اليونان على هذه الطائرات، بالإضافة إلى فرقاطات وناقلات سي إم للشحن ودبابات وعربات مصفحة ومعدات عسكرية أخرى، سوف تأخذها اليونان مجانا من المخزون الأمريكي بجانب هذه الصفقة لتعزيز أفرع القوات المسلحة اليونانية.