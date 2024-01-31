هاني شنودة: «لما كان البحر أزرق» من أغاني «فرقة المصريين» العزيزة على قلبي

قال الموسيقار هاني شنودة، إن ما ذُكر عن فرقة المصريين، تأثر به كثيرًا وتسبب في أن يستعيد الماضي وأنه لم يكن يفكر في الماضي، ودائما مشغول بالمستقبل قائلا: «أنا بسمع الأغاني وكأن لأول مرة بسمعها ومن جمالها مش متوقع أن أنا اللي عاملها».

شنودة: أي حاجة تتخطى الـ50 سنة تكون ملكية عامة

أشار «شنودة» خلال لقائه عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، إلى أن هذه الأغاني والأعمال لم يتبقَ عليها سوى 4 سنوات وستكون ملكية عامة لأنها حظيت بمشاهدات عالية وإقبال كبير من الكثير ممن سمعوها، قائلا: «القانون بيقول أي حاجة تتخطى الـ50 سنة تكون ملكية عامة بدلا من الشركة التي أنتجتها مثل أعمال سيد درويش».

أغنية «لما كان البحر أزرق»

وتابع الموسيقار هاني شنودة أن أغنية «لما كان البحر أزرق» هي من أكثر الأغاني لفرقة المصريين العزيزة على قلبي قائلا: «عشان الكوبليه اللي في النص، عشان من تجاربك واكتشفت من تجاربك اللي يوم علمتها لي.. إني لازم أكون أنا علشان أحبك إنت وألمس بنفسي.. إن لون البحر أزرق وإن النجوم لسه في مكانها.. وطيور بتحلم فوق الشجر كل يوم».