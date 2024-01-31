القرية المتعلمة.. إجراء جديد من الحكومة في محافظتي سوهاج والبحيرة

استعرض مجلس الوزراء، أنشطة اتفاقية مساعد التعليم الأساسي ـ المرحلة الثانية، بين مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويأتي من بينها «نشاط القرية المتعلمة» الذي يقوم على رفع جودة تعليم الكبار، وتعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم ومتابعة برامج محو أمية الكبار، إضافة إلى تحسين جودة التعليم في سن التعليم الابتدائي بالمناطق الريفية بالمدارس الأهلية، وزيادة قدرة الأمهات الريفيات على المساهمة في تعليم أطفالهن بالمرحلة الابتدائية من خلال تزويدهن بمهارات القراءة والكتابة، وسيجري تنفيذ هذا النشاط بما يقرب من نحو 2000 قرية موزعة فيما بين محافظتي سوهاج بصعيد مصر، والبحيرة بالدلتا.

كما استعرض نشاط «التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية»، ويهدف إلى مساعدة 5.5 مليون طالب في المراحل الأولى على إتقان المهارات الأساسية، مع تحسين مهارات القراءة والكتابة والفهم للغة العربية لحوالي مليوني طالب بالمرحلة الابتدائية، وكذلك تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالمراحل المبكرة، يأتي من بينها تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات، في دعم مزيدا من التطوير لنظام تلك المدارس، من خلال تطوير وتقديم واستدامة جودة عالية لإعداد وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستوى الجامعي وفوق الجامعي، وإضفاء الدور المؤسسي للقواعد والإجراءات لضمان استمرارية جودة التعليم في هذا النمط من المدارس.