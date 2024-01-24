رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، جناح مكتبة الإسكندرية أثناء جولته الافتتاحية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، واستقبل بجناح المكتبة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، برفقة عدد من قيادات مكتبة الإسكندرية، هم الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ومحمد عقل؛ رئيس القطاع المالي والإداري، واللواء خالد سعيد؛ رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية، ودينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات، ومروة عادل؛ مدير إدارة النشر.

واصطحب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل أروقة جناح المكتبة، استعرض من خلالها تفاصيل مشاركة المكتبة وأبرز إصداراتها ومشروعاتها الثقافية التي تشارك بها في نسخة المعرض لهذا العام.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 بجناحين أحدهما للعرض والاضطلاع وآخر للبيع، تطرح من خلالهما إلى جمهور المعرض أكثر من 550 عنوانا من أبرز وأحدث إصداراتها، كما حرصت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، فخصصت خصم يصل من 20% إلى 75% على كل مطبوعاتها ينتهي بانتهاء فعاليات المعرض.