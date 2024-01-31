الظهور الأول لمحمد صلاح بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا.. ماذا يفعل؟

منذ وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ16 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، اختار محمد صلاح قائد الفراعنة وهداف ليفربول، الاختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي في ظل حالة الحزن التي سيطرت على الشارع المصري.

محمد صلاح، الذي لم يتمكن من مواصلة المشوار رفقة منتخب مصر بالبطولة القارية، بعد إصابته في المباراة الثانية أمام غانا، ليغيب عن مواجهتي كاب فيردي بالجولة الثالثة لدور المجموعات ثم مباراة الكونغو الديموقراطية في دور الـ16، بعد سفره إلى ليفربول من أجل تلقي العلاج.

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد توديع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية.. ماذا يفعل؟

صلاح الذي أصيب في العضلة الخلفية، راودته الشائعات خلال الساعات الماضية، حول جاهزيته ولحاقه بمواجهات ليفربول القادمة، ليسجل أول ظهور له اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

ماذا يفعل الفرعون المصري؟ ظهر محمد صلاح وهو يواصل برنامجه التأهيلي، من خلال الجري حول الملعب، ثم الذهاب إلى صالة الجيمانزيوم لمواصلة التدريبات التأهيلية.

موعد عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

وتنتظر جماهير ليفربول بفارغ الصبر، عودة الملك المصري للمشاركة في طريق الفريق بحثا عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث من المنتظر أن يسجل عودته في مباراة بيرنلي المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل بحد أدنى، أو مواجهة برينتفورد يوم 17 من الشهر نفسه، حال تماثله للشفاء، بحسب التقارير الإنجليزية.