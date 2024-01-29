كواليس اتصال محمد صلاح بلاعبي المنتخب بعد وداع كأس الأمم.. هل يعتزل؟ | عاجل

أجرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، مكالمة مع بعض لاعبي منتخب مصر، عقب الخروج المفاجئ من كأس الأمم الافريقية من دور الـ 16 أمام جمهورية الكونغو، بنتيجة 8-7، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

كواليس مكالمة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب

ووفقا لمصدر داخل معسكر منتخب مصر، في تصريحات خاصة «الوطن سبورت»: «محمد صلاح تواصل مع بعض لاعبي منتخب مصر، صباح اليوم من أجل مواساة اللاعبين بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمس الأحد».

وأضاف المصدر: «محمد صلاح أكد خلال حديثه مع بعض اللاعبين بأنه لن يعتزل دوليًا، وأنه يأمل في الوصول مع منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، وكذلك التتويج بكأس الأمم الأفريقية في البطولة القادمة».

وكان محمد صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر بعد دور المجموعات بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.