«الاتفاق تم».. تحرك غير متوقع من محمد صلاح يصدم ليفربول

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد انتهاء رحلة كلوب؟.. لا شك أن هذا السؤال الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، وبين الصحف المهتمة بهذا الملف، خاصة أن العلاقة الوثيقة التي تربط الفرعون المصري بمدربه الألماني، قد تجعله يرغب في الرحيل معه، خوفا من المصير المجهول الذي قد يواجهه مع المدرب الجديد.

تفاصيل اتفاق تم بين صلاح ومسؤول بناد آخر

وفي خطوة غير متوقعة وصادمة، يبدو أن محمد صلاح بدأ بالفعل في التفكير بمستقبله خارج قلعة «أنفيلد»، مع اقتراب رحيل المدرب الألماني؛ إذ أشارت صحيفة «footballinsider» إلى أن هناك اتفاقا بين الفرعون المصري ومسؤول في الدوري السعودي، على الانتقال إلى صفوف أحد الأندية بنهاية الموسم الجاري، أي قبل موسم من انتهاء عقده مع ليفربول بشكل نهائي.

الصحيفة أفردت تقريرًا مطولًا عن مصير محمد صلاح بعد نهاية الموسم، في إشارة إلى أنها تواصلت مع مصدر موثوق أكد أن الفرعون المصري يرغب في الرحيل عن ليفربول، رغم رغبة الإدارة في الإبقاء على خدماته لأطول فترة ممكنة، وألا يتأثر مصيره برحيل يورجن كلوب.

وتسعى إدارة ليفربول بقوة للإبقاء على محمد صلاح في المرحلة المقبلة، خوفا من فقدان عنصر قوة جديد، في خضم فترة من الاضطرابات تشهدها «أنفيلد»، خاصة أن يورجن كلوب يعد عمود الخيمة داخل «الريدز» في الفترة المنقضية، ورحيله سيخلف العديد من الأزمات وسيحدث ارتباكًا كبيرًا.

محمد صلاح الأكثر خبرة في قلعة «أنفيلد»

وتأمل إدارة ليفربول أن يكون محمد صلاح، صاحب الـ31 عاما، بعيدا عن اضطرابات «أنفيلد»، في ظل اهتمام الأندية السعودية بحالته، ووضعه المتأزم مع عقده الحالي داخل الفريق، خاصة في ظل تلقيه عروضا من أندية سعودية في الصيف الماضي.

ويعتبر صلاح وفيرجيل فان ديك وأليسون وأندي روبرتسون، من بين اللاعبين الأكثر خبرة في «أنفيلد»، الذين لعبوا تحت قيادة كلوب لجزء كبير من مسيرتهم، لذلك تسعى الإدارة للحفاظ عليهم بشكل كبير، وعدم التفريط في خدماتهم.

ويحتفظ محمد صلاح بمستواه الأفضل؛ إذ سجل 18 هدفا وقدم 9 تمريرات خلال 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفي الوقت الحالي، يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.