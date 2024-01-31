محافظ كفر الشيخ يُكرّم 56 متميزا في مجالات مختلفة

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 56 متميزا من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة في أداء عملهم، ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، خلال المجلس التنفيذي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد محمود صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية.

تكريم 56 متميز من أبناء المحافظة في عدد من المجالات

وقال المحافظ، أنّه تم تكريم 56 متميزا من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث جرى تكريم أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الدكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمود عبد المعطي عقبة، وعصام منصور الفرنواني، ومحمود حسني زقزوق، ومتولي فتحي سويلم، ورامي عبد السلام أبو الوفا، وعلي عبد السميع رضوان، ومحمد فتحي كامل علام، المفتشين بالإدارة العامة للمٌراجعة الداخلية والحوكمة، ونجلاء فتحي سالم، والسيدة زهران عبد الحليم زهران، الإداريين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما كرّم محافظ كفر الشيخ، محمد عبد السلام تاج الدين، موظف بالديوان العام البالغ السن القانوني للمعاش، ومحمود رفعت عبد المجيد، مسؤول منظومة التقنين بالمحافظة، من المٌتميزين من موظفي الديوان العام، فضلاً عن تكريم أعضاء إدارة مشروعك، وهم الدكتورة عفاف مبروك عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق أيادي مصر، ومحمد إبراهيم مبروك، وكيل الإدارة، وحمادة محمد سليمان، مساعد بالإدارة، والسيد محمد إبراهيم الجوهري، مساعد بالإدارة، ومحمد فرج فهيم عبد اللاه، ومنى إبراهيم سعد زغلول، وهناء محمد فؤاد قمرة، ووسام أحمد أمين، ومحسن عبد السلام السيد رجب، ومصطفى محمد أحمد القاضي، ونجلاء فتحي السيد الشورى، وهاني إبراهيم محمد عبد العزيز، وأحمد عبد المجيد عبد الجيد حمدان، ووليد زغلول السيد عطية، وصفاء إسماعيل السيد أحمد صالح، ومحمد فهمي عقيبي، مديرين مقرات مشروعك بمراكز ومدن المحافظة.

تكريم أعضاء إدارة الدعاية والإعلان بالديوان العام

وكرّم المحافظ، أعضاء إدارة الدعاية والإعلان بالديوان العام، وهم الدكتور محمد جمعة، مدير إدارة الدعاية والإعلان والتسويق بالمحافظة، ومريم رجب حسن، وشيماء محمد الششتاوي، ومروة فوزي علي، وأحمد فاروق عبد الغني، ودعاء السيد أحمد القصبي، والسيد عبد الحميد السيد، وحمدي زكي عبد الكريم، مسؤولى الدعاية والإعلان بالمحافظة، كما جرى تكريم أعضاء مكتب محافظ كفر الشيخ، وهم محمد عبد الحميد عبد المقصود، وعلي محمود عبد السلام أبو حمر، وأحمد صابر عبد الفتاح حلاوة، وعلاء الدين إبراهيم عمر زينة، أعضاء مكتب نائب المحافظ.

وكرم محافظ كفر الشيخ المُتميزين من الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وهم الطالب هارون عاطف عويضة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة «الفئة الأولى»، والطالب إسلام كامل خليفة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنفوجرافيك، والطالبة إيمي أحمد قاقا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصميم الفني، والطالب زياد محمد أحمد غنيم، الحاصل على كأس إفريقيا في كرة السلة بمنتخب مصر المتميزين رياضيًا، والطالب سليمان زهدي سليمان، الحاصل على العديد من البطولات في ممارسة رياضة الهوشو كنغوفو «8 سنوات».

تكريم مسؤولي دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بكفر الشيخ

كما كرّم المحافظ مسؤولي دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بكفر الشيخ، وهم إنجي السيد هيكل، مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأسرة والطفولة بكفر الشيخ، وحنان السيد كساب، مدير دار الأمل للإيواء بكفر الشيخ، ورانيا محمد عبد الرحمن، وإلهام إبراهيم عبد العاطي، ونادية أحمد أحمد صالح، مشرفة بدار الأمل للإيواء بكفر الشيخ، وأسماء محمد كامل اللواتي، أخصائية نفسية بدار الأمل للإيواء بكفر الشيخ، وإيمان رجب محمد سليمان، وأمورة محمد محمد، وإيمان فاروق محمد، وضحى فتح الله محمد، ونشأت السعيد عبد العال، الموظفين بدار الأمل للإيواء بكفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة أنّ تكون هذه النماذج المٌتميزة قٌدوة ساطعة أمام جميع شباب كفر الشيخ الواعد ليحذون حذوهم.