القدس VS رفح.. «فلسطين» تفوز بكأس كفر الشيخ لكرة القدم

17 فريق كرة قدم تحمل أسماء المدن الفلسطينية، ذلك ما اهتدى إليه أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، ليعبروا من خلاله عن دعمهم للشعب الفلسطيني، يرفعون العلم ويرتدون «تي شيرتات» تضامناً مع الشعب الشقيق، وكله تحت شعار «كأس فلسطين».

17 فريقاً شاركوا في الدوري

انقسمت الفرق المشاركة بالدوري إلى 4 مجموعات، ضمت كل مجموعة 4 فرق باستثناء المجموعة الرابعة التي ضمت 5 فرق، بإجمالي 17 فريقاً، وتم تسمية كل فريق بأسماء المدن الفلسطينية، المجموعة الأولى «نابلس - القدس - الخالصة - الخليل»، والمجموعة الثانية «حيفا - عكا - أم الرشراش - غزة»، والمجموعة الثالثة «بئر السبع - جباليا - عسقلان - رفح»، والمجموعة الرابعة «بيت الشمس - يافا - خان يونس - رام الله - جحر الديك»، وأُقيمت المباريات بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بكفر الشيخ، على مدار 3 أيام.

«حبينا نقول للشعب الفلسطيني إننا فاكرينهم ومش ناسيين القضية، ففكرنا ننظم دوري كرة قدم في إجازة نصف السنة تحت شعار كأس فلسطين، وكل فريق اختار اسم مدينة فلسطينية»، ويحكي المهندس مدحت السنوسي، رئيس لجنة الشباب بالنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، أنّ الفرق المشاركة في الدوري رفعوا علم فلسطين وبعض المهندسين ارتدوا «تيشرتات» مكتوباً عليها «تعاطفاً مع غزة».

منح الفائزون بأول 3 مراكز جوائز بقيمة 9 آلاف جنيه

9 آلاف جنيه هي قيمة الجوائز التي حصل عليها الفائزون بأول 3 مراكز مثلما روى المهندس أحمد الدميري، رئيس لجنة مزاولة المهنة بالنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ: «المركز الأول كان فريق رفح، والمركز الثاني كان فريق نابلس، والمركز الثالث كان فريق بيت الشمس، وتم منح كأس فلسطين لفريق رفح، وتم منح اللاعبين ميداليات ذهبية»، ويحكي «الدميري»، عن سعادة الشباب: «الناس كانت فرحانة بالدورى وإنّه بيحمل اسم فلسطين».