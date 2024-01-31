محافظة كفر الشيخ توافق على تغيير أسماء بعض المدارس

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء المحافظ جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وعدد من قيادات المحافظة.

تغيير اسم مدرسة الروضة الثانوية إلى مدرسة إبراهيم عبدالله جاويش

حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، على تغيير اسم مدرسة الروضة الثانوية إلى مدرسة إبراهيم عبدالله جاويش بناحية قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، كما وافق على تغيير اسم مدرسة السحماوي للتعليم الأساسي إلى مدرسة لطفي بسيوني للتعليم الأساسي بقرية السحماوي التابعة لقرية سد خميس بمركز سيدى سالم.

ووافق المجلس التنفيذي على طلب مديرية الزراعة بكفر الشيخ برفع الإيقاف عن نقل كافة الحيازات الأكثر من ثلاثة قراريط والسماح بنقلها طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك واستمرار إيقاف نقل الحيازات لمساحة ثلاثة قراريط فأقل خلال هذه الفترة ولمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك للحد من التعدى على الأرض الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرع.

تخصيص قطعة أرض لإقامة سوق مطور للباعة الجائلين عليها

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تجديد قرار التخصيص رقم 955 لسنة 2021 بمساحة 11 قيراط بناحية عزبة العبد التابعة لمدينة مسير لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وتمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار المحافظة رقم 1990 لسنة 2023 الصادر بتخصيص مساحة قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة الكائنة بغرب مدينة كفر الشيخ لإقامة مجمع مدارس عليها أحداهما يابانية والأخرى مدرسة دولية حكومية، كما وافق على تأجير مساحة 3000م2 بمدينة كفر الشيخ أرض قصر الثقافة القديم التابعة لهيئة الأوقاف المصرية منطقة كفر الشيخ لإقامة سوق مطور للباعة الجائلين عليها فى إطار سياسة الدولة فى مجابهة ظاهرة العشوائيات بكل صورها، وتأكيداً على دور الدولة في مراعاة البعد الاجتماعي.

ووافق المجلس التنفيذي على الاشتراطات البنائية المؤقتة لعدد 23 قرية قائمة والتي لم تحدد لهم الاشتراطات بنائية وهم «التفتيش - العنابر - الزهراء - الغربية - الخاشعة 62 - الحرية 61 - مخالي - غرب تيرة - عبد الكريم - طاهر - روس الفرخ - المناوفة القبلية - المجد 55 - الكوم - القن - الفيروز 3 خريجين - الشيخ - السحايت - الثمانين - الترزي - البلاصي - البصراط - إصلاح شالما - نويش».

تعديل قرارات التخصيص لإقامة مجمع مدارس بمدينة بلطيم

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تعديل قرارات التخصيص الخاصة بإقامة مجمع مدارس بمدينة بلطيم تتضمن 6 مدارس وهم مدرسة بلطيم الرسمية للغات، ومدرسة بلطيم الصناعية للبنين، ومدرسة زين الرفاعي الثانوية، ومدرسة المتفوقين، ومدرسة بلطيم الدولية الحكومية، ومدرسة ثانوية للتعدين.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات، على أنّ يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، وضبط الأسواق. والتواصل مع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.