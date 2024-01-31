رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الاتحاد الأوروبي: نخطط لتدريب 20 ألف جندي أوكراني

كتب:

يارا أشرف
05:34 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية

أفاد الاتحاد الأوروبي، بأنه يخطط لتدريب 20 ألف جندي أوكراني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

سفير الاتحاد الأوروبي: سعداء بالمساهمة في تطوير الترام وإنشاء مترو الإسكندرية

أستاذ في إدارة الأعمال: الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الاتحاد الأوروبي لرفع الفائدة

أستاذ قانون دولي: الاتحاد الأوروبي قادر على حل أزمة المزارعين

تفاصيل برنامج التعاون الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي.. قدم تمويلا لـ26 مشروعًا

الاتحاد الأوروبي: الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بحق «الفيتو» ضد قيام دولة فلسطين
بقلم يارا أشرف