الاتحاد الأوروبي: نخطط لتدريب 20 ألف جندي أوكراني كتب: يارا أشرف 05:34 م | الأربعاء 31 يناير 2024 الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية أفاد الاتحاد الأوروبي، بأنه يخطط لتدريب 20 ألف جندي أوكراني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سفير الاتحاد الأوروبي: سعداء بالمساهمة في تطوير الترام وإنشاء مترو الإسكندرية أستاذ في إدارة الأعمال: الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الاتحاد الأوروبي لرفع الفائدة أستاذ قانون دولي: الاتحاد الأوروبي قادر على حل أزمة المزارعين تفاصيل برنامج التعاون الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي.. قدم تمويلا لـ26 مشروعًا الاتحاد الأوروبي: الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بحق «الفيتو» ضد قيام دولة فلسطين الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية جندي أوكراني بقلم يارا أشرف