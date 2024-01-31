أستاذ في إدارة الأعمال: الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الاتحاد الأوروبي لرفع الفائدة

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في موجة تضخم عالمية، ودفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «في الولايات المتحدة الأمريكية جرى رفع الفائدة 10 مرات، من مارس 2022 إلى مايو 2023، بإجمالى 500 نقطة مئوية، وأصبح معدل الأموال الفيدرالية من 5 إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له من 22 سنة».

رفع الفائدة 7 مرات البنك المركزي الأوروبي

وتابع: «في الاتحاد الأوروبي جرى رفع الفائدة 7 مرات في البنك المركزي الأوروبي، بإجمالى 375 نقطة مئوية من يوليو 2022 وحتى مايو 2023».

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى تخفيض التضخم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية انخفض التضخم في ديسمبر 2023 إلى 3.4%، وفي الأتحاد الأوروبي انخفض التضخم إلى 2.9% في ديسمبر 2023.

تخفيض الفائدة

وتابع: «هذا لا يعني أن هناك توقعات بتخفيض الفائدة وهي المشكلة الموجودة حاليًا، لكن هناك محللين يتوقعون تخفيض الفائدة، إما في وسط العام أو في النصف الثاني».